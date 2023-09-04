العراق: القبض على 4 إرهابيين بينهم خبير متفجرات

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 11:25 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، القبض على أربعة عناصر من تنظيم "داعش" جراء عمليات نوعية للقوات الأمنية في ثلاث محافظات.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز/ أن قوات جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع مديرية مكافحة الإرهاب في أربيل ألقت القبض على قيادي إرهابي يشغل منصب خبير متفجرات في القاطع الشمالي لداعش.

كما تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في السليمانية من القبض على إرهابيين اثنين في منطقتي بازيان وجمجمال بالمحافظة، فيما تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في كركوك من إلقاء القبض على إرهابي آخر.