بالفيديو.. طارق توفيق: لدينا خطط واستراتيجيات لتلبية الاحتياجات السكانية

قال الدكتور طارق توفيق، رئيس المجلس القومي للسكان، إن المجلس معني بـ 4 نشاطات مهمة جدًا للخروج بالسياسات السكانية لمصر كلها، مشيرًا إلى أن هناك خطط واستراتيجيات من أجل تلبية الاحتياجات السكانية، وضبط النمو السكاني.

وأضاف "توفيق" في مداخلة هاتفية لبرنامج " 8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن هناك متابعة وتقييم لكافة هذه الأنشطة وهو ما يتم من خلال محافظات ومحافظين والجهات المعنية لتنفيذ النشاطات التي لها علاقة بالسكان، موضحًا أن هناك بحوث يتم عملها لمعرفة اتجاهات ونوعية الوعي الموجود والتغير في نمط الإنجاب لمعرفة المواكبة على القدرة على التخطيط .

وتابع، أن النشاط الرابع هو الإعلام والخاص بالخروج برسائل إعلامية محددة برسائل محددة من أجل مواجهة زيادة السكان، موضحة أن مبادرات المجلس تكون طويلة الأمد، لأن النمو السكاني يستغرق فترات طويلة، وهناك قوافل توعوية تستهدف القرى النائية.