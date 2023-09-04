أوكرانيا: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء 57 هجوما روسيا على خيرسون

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 11:23 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم /الاثنين/ أن مدنيًا لقى حتفه؛ بينما أُصيب 5 آخرون جراء 57 هجومًا شنه الجيش الروسي على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "خلال اليوم الماضي، شن الروس 57 هجومًا، وأطلق 271 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية وصواريخ جراد والطائرات بدون طيار والمروحيات العسكرية، من بين ذلك 10 قذائف على مدينة خيرسون".

وأضاف أن الجيش الروسي استهدف أحياء سكنية ومبنى مزرعة دواجن في ناحية خيرسون ومبنى إداري في ناحية مدينة بيريسلاف ومباني مؤسسة تعليمية وشركة مساهمة في خيرسون، مؤكدًا أنه نتيجة لذلك، قتل شخص وأصيب خمسة آخرون، بينهم طفل، في الهجمات الروسية.

