انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق بالإسكندرية لأعمال صيانة

أعلنت شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، اليوم الاثنين، في بيان لها، عن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، وذلك على عدد من الأحياء داخل المحافظة، بسبب أعمال الصيانة التي ستتم بتلك المناطق خلال هذا اليوم، علي أن يعود الانتقطاع بعد ساعتين فقط.

وحددت شركة توزيع الكهرباء، في البيان، عدد من المناطق داخل الأحياء، حيث في شرق المدينة، سيتم قطع التيار عن المناطق التالية للقيام بسبب أعمال الصيانة، منطقة ‏المندرة عمارات فيصل 43 .53. 54 إلى جانب سيدى بشر 79 شارع إسماعيل فهمى بالإضافة إلى الضرائب شارع خالد بن الوليد - سابا باشا شارع إسحاق مع شدس.

‏كما سيتم قطع التيار ببعض مناطق وسط الإسكندرية لأعمال الصيانة وهى أبيس، كشك الإضاءة ومحرم بك كشك إضاءة الطريق الصحراوي.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

وحدد الشركة عدد من المناطق التي سيتم قطع التيار بها لأعمال الصيانة بغرب الإسكندرية وهى ، الدخيلة - أم زغيو مصنع البلاستيك ومصنع البلا ، البيطاش شارع قاصد كريم متفرع من شارع الشاطىء، الهانوفيل مساكن الحديد والصلب أبو يوسف، برج العرب مشروع إبنى بيتك

وأكدت الشركة في بيان لها، أن قطع التيار سيتم لأعمال الصيانة لمدة ساعتين، تنتهي الساعة 12 ظهراً.