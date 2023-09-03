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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عائلة كريستيانو رونالدو تلتقط صورة تذكارية مع فريق النادي المصري

عائلة كريستيانو رونالدو
عائلة كريستيانو رونالدو تلتقط صورة تذكارية مع فريق المصري
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التقطت عائلة كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، صورة تذكارية، اليوم الأحد، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أثناء معسكره المغلق بمراكش.

وتقضي عائلة كريستيانو رونالدو الإجازة الصيفية في المغرب، وتقيم بأحد الفنادق السياحية الكبرى التي يمتلكها رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، ويقيم معهم في نفس الفندق لاعبي الفريق البورسعيدي.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مساء اليوم، نظيره الاتفاق المراكشي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر مراكش في المغرب، وذلك بعدما تعادل المصري في أولى مبارياته الودية مع الكوكب المراكشي بأربعة أهداف لكل منهما.

كريستيانو رونالدو بورسعيد النادي المصري المغرب مراكش
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