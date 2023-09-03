إحباط محاولة تفجير سكك حديدية جنوب باكستان

تمكنت الشرطة الباكستانية من إحباط محاولة تفجير سكة حديدية في إقليم السند جنوبي باكستان.

وأوضح مسؤول أمني في الشرطة الباكستانية اليوم، أن قوات الشرطة عثرت على عبوة ناسفة محلية الصنع زرعها مجهولون على سكة الحديد بالقرب من مدينة حيدر آباد، وتم بالفور إيقاف حركة القطارات، واستدعاء فرقة إزالة المتفجرات، والتي بدورها قامت بإبطال مفعول العبوة الناسفة.

وأضاف أن الشرطة قامت بعملية تمشيط في المنطقة للبحث عن العناصر التي زرعت العبوة الناسفة، وتم فتح بلاغ لمواصلة التحقيق في هذا التطور.

وشهدت المدن الباكستانية اليوم إضرابًا عامًّا واحتجاجات شعبية ضد التضخم المستمر في البلاد، وارتفاع أسعار الكهرباء بشكل مبالغ فيه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإضراب العام شمل إغلاق الأسواق العامة ووسائل النقل في معظم المدن الكبرى في البلاد.

وتشهد باكستان منذ الأسبوع الماضي احتجاجات شعبية ضد ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه بعد أن أضافت الحكومة ضرائب جديدة إليها تلبية لشروط صندوق النقد الدولي.