سمير فرج: السيسي أكد تأمين سيناء من خلال تعميرها

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الرئيس السيسي أكد مبكرًا أن تأمين سيناء يكون من خلال تعميرها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي تسلم تأمين سيناء منذ أن كان مديرا للمخابرات الحربية بعدما كان تأمينها من مهام وزارة الداخلية.

وأشاد بحجم الإنجازات والمشروعات الجاري تنفيذها في سيناء، قائلا: تشعر كأنك في أوروبا وتحس بالفخر عند رؤية الأنفاق التي صممها المصريون.

وأوضح اللواء دكتور سمير فرج، أن الدولة المصرية نفذت شبكة طرق عملاقة لربط سيناء بباقي المحافظات، لافتا إلى أنه تم تدشين بحيرة البردويل استعانة بالخبرة اليابانية، وأصبحت حاليًا من أجود 5 بحيرات في جودة الأسماك.

وأضاف أنه لا أحد يعمل في المشروعات بسيناء إلا إذا كان مصريا أبا عن جد، لافتا إلى أن هناك مصانع مختلفة في سيناء مثل مصانع الرخام فى الجفجافة، موضحا أنه تم إنشاء المدن الجديدة في الإسماعيلية وبورسعيد لتوفير مساكن للعاملين في سيناء.

وأوضح أن بدو سيناء تعبوا خلال الفترة الماضية وكان يتنقلون بحثا عن المياه، لأن الرئيس مبارك –أنا بحبه مش بعيب عليه- كان يسلم المنازل للبدو دون توفير المياه، ولكن الرئيس السيسي وجه بإنشاء آبار المياه أولا ثم تسليم كل أسرة 9 أفدنة، إلى جانب التوجيه بإنشاء المرافق والخدمات والمدارس.