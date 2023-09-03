رئيس مركز الشهداء يتفقد تشطيبات المركز الطبي بعمروس

تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية اليوم ترافقه عايدة نعيم رئيس الوحدة القروية بزاوية البقلي التشطيبات النهائية بمركز طب الأسرة بقرية عمروس، حيث تم إنشاؤه ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمعايير ومواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالقرية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتواصل المتابعة الميدانية لجميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز الشهداء للدفع المستمر لنسب التنفيذ، وتذليل المعوقات أولاً بأول، وتلافي أي ملاحظات يمكنها عرقلة تسليم المشروعات، وضمان انتهائها وفق أفضل المعايير والمواصفات.

كما قام رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم بزيارةٍ ميدانيةٍ لمقر مجمع خدمات المواطنين بزاوية البقلي، حيث تفقد انضباط حضور الموظفين للتأكد من تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين في وقتها المحدد قانوناً.

وتابع رئيس المدينة أعمال صيانة وتنظيف معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة مشدداً على إجراء الحصر الدوري لها لضمان استمرارية عملها بكامل طاقتها.