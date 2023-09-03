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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. ساكا يقود هجوم أرسنال أمام مانشستر يونايتد

أرسنال
أرسنال
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أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني الإسباني لنادي أرسنال، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف أرسنال المباراة على ملعب الإمارات، في تمام الخامسة السادسة والنصف مساء، واعتمد أرتيتا على لياندرو تروسارد كرأس حربة بدلا من إيدي نيكيتاه، ويعاونه في الهجوم كل من كاي هافريتز وجابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا.

يبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: جابريي - بن وايت - ويليام ساليبا - زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافريتز.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - بوكايو ساكا - إيدي نيكتاه.

ويحتل أرسنال المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

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