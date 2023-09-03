الدورى الإسبانى.. شوط أول سلبى بين جيرونا ولاس بالماس

انتهى الشوط الأول من لقاء فريق جيرونا ولاس بالماس، بالتعادل السلبى بدون اهداف، فى المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب "إستادي مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، وفشل كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الآخر، ولم يتمكن أى فريق فى استغلال الفرص التى أتيحت له وترجمتها إلى أهداف.



دخل جيرونا اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: باولو غازانيجا.

خط الدفاع: أرناو مارتينيز، دالي بليند، ميغيل غوتيريز.

خط الوسط: دافيد لوبيز سيلفا، أليكس غارسيا سيرانو، يانجل هيريرا، ايفان مارتين نونييز، فيكتور تسيجانكوف.

خط الهجوم: سافيو دي أوليفيرا، كريستيان ستواني.

يحتل فريق جيرونا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يقع لاس بالماس فى المركز الـ 17 برصيد نقطتين.