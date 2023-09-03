وصول أربعة أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي إلى شرم الشيخ

وصل إلى مدينة السلام شرم الشيخ أربعة أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي ، للمشاركة في نقل المشاركين في المؤتمر السنوي السبعين للجمعية الدولية لطلاب طب الأسنان، الذي تستضيفه المدينة في الفتة من 1 إلى 11 ستمبر الجاري.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد استعرض لقاءاته المتعددة مع كبار المسئولين بالدولة، خلال الأيام الماضية ، وعلى رأسها لقاءه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، من اجل دعم عجلة التنمية وعرض المشروعات ومتطلبات المحافظة خلال المرحلة المقبلة، معلنا نجاح المحافظة في التصديق على التعاقد على شراء عدد خمس اتوبيسات شحن كهرباء للعمل بمدينة شرم الشيخ لاسترجاع الوضع الحضاري التي كانت عليه المدينة إبان مؤتمر المناخ COP 27.

جاء ذلك خلال ترأسه لمؤتمر المتابعة الدوري، بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.