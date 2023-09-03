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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. إدوارد يقود كريستال بالاس مواجهة وولفارهامبتون

كريستال بالاس
كريستال بالاس
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أعلن روي هودجسون المدير الفنى لفريق كريستال بالاس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وولفارهامبتون، وذلك بعد قليل على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل فريق كريستال بالاس كالتالي:

حراسة المرمى: سام جونستون.
خط الدفاع: جويل وارد، يواكيم أندرسن، مارك جويهي، تيريك ميتشل.
خط الوسط: شيخ دوكوري، جيفرسون ليرما، جوردان ايو، إيبيريشي إيز، جيفري شلوب.
خط الهجوم: اودسون ادوارد.

ويحتل فريق كريستال بالاس المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط، حصدهم من ثلاث جولات، بينما يحتل وولفارهامبتون المركز الـ 15 برصيد ثلاث نقاط.

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