الدفاع الروسية: مقتل نحو 660 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 03:02 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 660 عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان اليوم الأحد - " إنه تم القضاء على 60 عسكريا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 130 عسكريا على محور زابوروجيا، وحوالي 50 عسكريا من القوات الأوكرانية على محور "كراسنو - ليمانسكي"، ونحو 40 آخرين عسكريًا على محور كوبيانسك وحوالي 125 عسكريًا على محور جنوب دونيتسك، و250 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك".

وأضاف البيان: "وجهت القوات الجوية الروسية ضربة ناجحة لمستودعات وقود تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء ريني بمقاطعة أوديسا"، منوها بإسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية واعتراض 5 صواريخ لراجمات هيمارس وقنبلة جوية موجهة من طراز "جدام" وتدمير 34 مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الروسية في مناطق متفرقة.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم إحباط اعتداء إرهابي بطائرة مسيرة حاول شنه نظام كييف على مقاطعة بيلغورود.