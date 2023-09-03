الدورى الإسبانى.. ستواني يقود جيرونا أمام لاس بالماس

أعلن الإسبانى ميجيل انخل سانشيز مونيوز، المدير الفنى لفريق جيرونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لاس بالماس، وذلك بعد قليل على ملعب "إستادي مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق جيرونا كالتالى:

حراسة المرمى: باولو غازانيجا.

خط الدفاع: أرناو مارتينيز، دالي بليند، ميغيل غوتيريز.

خط الوسط: دافيد لوبيز سيلفا، أليكس غارسيا سيرانو، يانجل هيريرا، ايفان مارتين نونييز، فيكتور تسيجانكوف.

خط الهجوم: سافيو دي أوليفيرا، كريستيان ستواني.

ويحتل فريق جيرونا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يقع لاس بالماس فى المركز الـ 17 برصيد نقطتين.