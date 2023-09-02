النرويجي الخارق.. هالاند يحقق 4 أرقام قياسية أمام فولهام

حقق النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، العديد من الأرقام القياسية بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز ساحق على فولهام بنتيجة 5-1 في مباراة ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تألق هالاند مسجلًا هاتريك.

وبهذا الأداء الرائع، أصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 40 هدفًا أو أكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث حقق هذا الإنجاز في 39 مباراة فقط، وهذا الرقم جعله يتفوق على نجوم مثل آلان شيرار وأندي كول.

وسجل هالاند الهاتريك رقم 5 له في الدوري الممتاز، معادلاً رقمًا قياسيًا يحمله كبار اللاعبين مثل روبن فان بيرسي وروبين فان نيستلروي، وبفضل هذا الأداء الرائع، تفوق هالاند على العديد من نجوم الدوري الإنجليزي في تاريخه، بما في ذلك محمد صلاح وفيرناندو توريس وكارلوس تيفيز وجيرمين ديفو وتيدي شيرينجهام.

ووصل هالاند إلى أكثر من 50 مساهمة تهديفية في الدوري الممتاز، حيث سجل 42 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة في أول 39 مباراة له، محطمًا بذلك الرقم التاريخي السابق لأندي كول، أسطورة مانشستر يونايتد، الذي حقق هذا الإنجاز في أول 43 مباراة له.

