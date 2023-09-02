وزيرة الثقافة تشهد تحكيم مشروعات تخرج طلبة المعهد العالي للسينما

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، فعاليات تحكيم مشروعات تخرج طلبة المعهد العالي للسينما، دفعة الدكتور سمير سعد الدين، بمقر المعهد بأكاديمية الفنون بالهرم، بحضور الدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما، والدكتور هشام جمال، نائب رئيس أكاديمية الفنون.

وكرمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عددًا من رواد أكاديمية الفنون، لإسهاماتهم البناءة بمجال العمل الإبداعي الأكاديمي، حيث شملت قائمة المكرمين: الأستاذ الدكتور سمير سعد الدين، الأستاذة الدكتورة تماضر نجيب، اسم الراحل الأستاذ الدكتور عبد الحميد عباس.

وقالت الدكتورة غادة جبارة: "اليوم يُعد بمثابة عيد كبير نحتفل فيه بتخريج أبنائنا الطلاب، وتكليل لجهود بُذلت من قبل أعضاء هيئة التدريس أو المحكمين للمشروعات المتعددة، وهذه الدفعة تحمل اسم الدكتور سمير سعد الدين، أحد رواد فن التصوير، وهذا تقليد رائع أن يتم إطلاق أسماء الرواد على الدفعات المتعاقبة، وكذلك على القاعات المتعددة وغيرها، تقديرًا لهم وعرفانًا بالجميل وتخليدًا لذكراهم".

وأشارت جبارة، إلى بدء الخطوات التنفيذية لوضع حجر الأساس لمشروع تجديد المبنى القديم لمعهد السينما، والذي يُمثل ذكرى مُهمة لكل خريجي المعهد.

ووجهت الدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما، الشكر لوزيرة الثقافة، على حرصها على الحضور ودعمها الكبير لطلبة الأكاديمية، مثمنة دور وزارة الثقافة، والأكاديمية، في تخريج كوادر سينمائية واعدة على أسس علمية أكاديمية متميزة.

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