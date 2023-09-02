الدوري السعودي.. تشكيل هجومي لـ«أهلي جدة» أمام الفتح

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الفتح، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الفتح، بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، إذ تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يبدأ يايسله، اللقاء بتشكيل هجومي مكون من الثلاثي الأجنبي، الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، والفرنسي ألان سانت ماكسيمين.

ويحمي عرين الراقي، الحارس السنغالي إدوارد ميندي، مع تواجد المدافعين ميريح ديميرال، وروجر إبانيز، والإيفواري فرانك كيسي في وسط الملعب.

تشكيل أهلي جدة أمام الفتح

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع:بسام الحريجي – روجر إبانيز – ميريح ديميرال – إبراهيم الزبيدي

خط الوسط: جابري فيجا – فرانك كيسي – محمد المجحد

وفي الهجوم: رياض محرز – آلان سان ماكسيمين – روبيرتو فيرمينو.

ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 12 نقطة، فيما يأتي الفتح في المركز الحادي عشر بـ5 نقاط.