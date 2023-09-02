القبض على طالبين بتهمة ربط زميلهما في عامود وتصويره بالوايلي

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة قيام شخصين بتقييد آخر بعمود إنارة وتصويره بمنطقة الوايلى، وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات وبصحبتها نجلها "طالب" - مقيمان بدائرة القسم) ، بتضررها من (طالبين- مقيمين بدائرة القسم) لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة ، بمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.