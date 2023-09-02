وكيل تضامن النواب: قرار الأمم المتحدة بشأن منتدى شباب العالم دليل قاطع على نجاح "تمكين الشباب"

ثمن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وأكد فتحي، خلال تصريحات صحفية، أن هذا القرار دليل قاطع على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ملف تمكين الشباب، كما أنه تأكيد على دور منتدى شباب العالم الذي نظمته مصر على مدار السنوات الماضية وانعكاساته العالمية.

وأوضح مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وهو مؤمن بالشباب ودورهم في الجمهورية الجديدة، وهذا الاهتمام ظهر جليًا سواء في مؤتمرات الشباب أو عن طريق تمكينهم فى جميع المناصب القيادية، لافتا إلي أن الرئيس السيسي مهتم كثيرا بأفكار الشباب، وهذا ينعكس على لجنة الشباب بالحوار الوطني.

وأشار النائب أحمد فتحي، إلي أن الدولة المصرية تهتم كثيرا بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، كما أن هذا المنتدي أثبت أن مصر لديها القدرة على بناء مستقبل أفضل بشبابها.