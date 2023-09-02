رئيس أشمون يتابع استكمال أعمال قطع الفرمة بشارع الحبيني

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة استكمال أعمال قطع الفرمة بشارع الحبيني بمدينة أشمون وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف به خلال الأيام القليلة القادمة .

وأشار النمر بأنه سوف يتم رصف هذا الشارع بداية من تقاطع شارع الروضة وحتى تقاطع شارع السيدة خديجة بطول حوالي 450م، والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة الوعد ،وبإشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون .



من جانبه أكد النمر أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي أشمون .