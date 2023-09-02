ads
الأحد 03 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تطوير مصيف العاملين بجمصة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم السبت أعمال  تطوير وتحديث مصيف العاملين بالجامعة بمدينة جمصة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة ما تم إنجازه من تطوير ورفع كفاءة الوحدات بالمصيف لتكون بالشكل اللائق بالعاملين بالجامعة.

وشدد خلال الجولة على سرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتطوير الوحدات فى القريب العاجل ليكون المصيف جاهزًا  لاستقبال العاملين بالجامعة.

وأشار إلى حرص إدارة جامعة المنصورة على توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للعاملين وأسرهم وتوفير جميع الخدمات الممكنة وتوفير سبل الراحة خلال تواجدهم بوحدات المصيف.

الجدير بالذكر أن مصيف العاملين بمدينة جمصة تم انشائه على مساحة ٥٠٠ متر مربع ويضم أربعة أدوار الدور الأول عبارة عن ١١ غرفة كل غرفة بها مطبخ وحمام و الثلاثة الأدوار العليا تضم ١٨ وحدة كل وحدة عبارة عن شقة بها غرفتين ومطبخ وحمام والمصيف به حديقة أمامية وخلفية ومنطقة ألعاب أطفال.

IMG-20230902-WA0023
IMG-20230902-WA0023
IMG-20230902-WA0019
IMG-20230902-WA0019
IMG-20230902-WA0022
IMG-20230902-WA0022
IMG-20230902-WA0020
IMG-20230902-WA0020
IMG-20230902-WA0021
IMG-20230902-WA0021
IMG-20230902-WA0018
IMG-20230902-WA0018
الدكتور شريف يوسف خاطر جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة مدينة جمصه عميد كلية الهندسة
ads