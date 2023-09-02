رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تطوير مصيف العاملين بجمصة

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم السبت أعمال تطوير وتحديث مصيف العاملين بالجامعة بمدينة جمصة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة ما تم إنجازه من تطوير ورفع كفاءة الوحدات بالمصيف لتكون بالشكل اللائق بالعاملين بالجامعة.

وشدد خلال الجولة على سرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتطوير الوحدات فى القريب العاجل ليكون المصيف جاهزًا لاستقبال العاملين بالجامعة.

وأشار إلى حرص إدارة جامعة المنصورة على توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للعاملين وأسرهم وتوفير جميع الخدمات الممكنة وتوفير سبل الراحة خلال تواجدهم بوحدات المصيف.

الجدير بالذكر أن مصيف العاملين بمدينة جمصة تم انشائه على مساحة ٥٠٠ متر مربع ويضم أربعة أدوار الدور الأول عبارة عن ١١ غرفة كل غرفة بها مطبخ وحمام و الثلاثة الأدوار العليا تضم ١٨ وحدة كل وحدة عبارة عن شقة بها غرفتين ومطبخ وحمام والمصيف به حديقة أمامية وخلفية ومنطقة ألعاب أطفال.

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