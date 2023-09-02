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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بقنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب اليوم 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بإحدى قرى مركز قنا.
تلقي اللواء مصطفى درة مدير أمن قنا أخطارا يفيد بإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بطريق العيديسية بقرية أولاد عمرو بمركز قنا.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اللواء مصطفي درة مدير أمن قنا العلاج اللازم المحضر اللازم تصادم سيارة ميكروباص قرية اولاد عمرو
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