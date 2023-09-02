أصيب اليوم 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بإحدى قرى مركز قنا.
تلقي اللواء مصطفى درة مدير أمن قنا أخطارا يفيد بإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بطريق العيديسية بقرية أولاد عمرو بمركز قنا.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بقنا
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أصيب اليوم 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بإحدى قرى مركز قنا.
أصيب اليوم 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بإحدى قرى مركز قنا.