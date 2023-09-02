إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بقنا

أصيب اليوم 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بإحدى قرى مركز قنا.

تلقي اللواء مصطفى درة مدير أمن قنا أخطارا يفيد بإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بطريق العيديسية بقرية أولاد عمرو بمركز قنا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.