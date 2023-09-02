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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الشرطة الصومالية: ضبط إرهابيين اثنين أثناء محاولتهما تنفيذ تفجير بمقديشيو

الصومال
الصومال
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ضبطت الشرطة الصومالية اليوم السبت عنصرين من المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، أثناء محاولتهما القيام بتفجير إرهابي ضد المدنيين.
وأوضح الناطق باسم الشرطة الصومالية صديق آدم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن الرجلين كانا يقودان مركبة ملغومة في حارة شعبية بمديرية "داينيلي" بالعاصمة مقديشيو، وتمت ملاحقتهما بواسطة الدوريات، مشيرا إلى أن العنصرين تم نقلهما إلى الجهات المختصة في مكافحة الإرهاب.

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