الشرطة الصومالية: ضبط إرهابيين اثنين أثناء محاولتهما تنفيذ تفجير بمقديشيو

ضبطت الشرطة الصومالية اليوم السبت عنصرين من المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، أثناء محاولتهما القيام بتفجير إرهابي ضد المدنيين.

وأوضح الناطق باسم الشرطة الصومالية صديق آدم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن الرجلين كانا يقودان مركبة ملغومة في حارة شعبية بمديرية "داينيلي" بالعاصمة مقديشيو، وتمت ملاحقتهما بواسطة الدوريات، مشيرا إلى أن العنصرين تم نقلهما إلى الجهات المختصة في مكافحة الإرهاب.