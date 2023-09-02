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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرهان: نرحب بأي دعم يصب في تطوير وإعادة الإعمار في السودان

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة والشعب السوداني متفقون على دحر قوات الدعم السريع، مرحبا بأي دعم من الدول الشقيقة والصديقة يصب في تطوير الوطن وإعادة الإعمار، قاطعًا بعدم قبول أية إملاءات.

جاء ذلك خلال زيارته إلى الفرقة الثانية عشر مشاة بسنكات في ولاية البحر الأحمر (على بعد 1059 كيلومترا من العاصمة الخرطوم)، يرافقه قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، حسبما ذكرت وكالة السودانية (سونا) اليوم السبت.

وحيا البرهان، ضباط وصف وجنود وحدات المنطقة على ما بذلوه خلال معركة الكرامة، مثنيا على الاحترافية العالية لأفراد القوات المسلحة، لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهد من قبل المعاهد العسكرية لضمان زيادتها.

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