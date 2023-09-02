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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

آية شحاتة تتأهل لثمن نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو

آيه شحاتة
آيه شحاتة
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تأهلت آية شحاتة لاعبة منتخب مصر للتايكوندو إلى الدور ثمن النهائي لبطولة الجائزة الكبرى التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، بعد الفوز على بطلة أوزبكستان بنتيجة 2–1، في منافسات وزن تحت 67 كجم.

ومن المقرر أن تواجه آية في دور الـ 16، الايفوارية روث جباجبي التي تأهلت على حساب بطلة فرنسا بالفوز عليها بنتيجة 2–1.

ويخوض أيضا إياد بركات لاعب المنتخب الوطني بعد قليل مباراته في دور الـ 32، حيث يلتقي بطل البرازيل في منافسات وزن تحت 68 كجم.

وتشارك مصر في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو بقائمة تضم 8 لاعبين ولاعبات وهم: إياد بركات “وزن 68 كجم”، سيف عيسى “وزن 80 كجم”، أحمد راوي “وزن فوق 80 كجم”، عبدالله محي الدين “وزن فوق 80 كجم”، شهد سامي “وزن 49 كجم”، جنى خطاب “وزن 49 كجم”، آية شحاتة “وزن 67 كجم”، ميسون إيهاب”وزن فوق 67 كجم.”

آية شحاتة تايكوندو الجائزة الكبرى باريس أوزبكستان
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