بالفيديو.. إخصائى صحة عامة: أرقام مبادرة "100 يوم صحة" مشرفة

قال شريف حتة، إخصائي الصحة العامة، إن مبادرة " 100 يوم صحة" مشرفة جدًا واستطاعت جذب عدد كبير من المواطنين، وأصبح التوافد بنسبة عالية من السيدات والأطفال والتطعيمات، وقدمت أكثر من 26 مليون خدمة صحية، وتلك الأرقام مشرفة للغاية.

وأضاف شرف حتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك زيادة في وعي المواطن، وكان للإعلام دور في ذلك، واتضح ذلك من خلال زيادة عدد المستفيدين من خدمات المبادرة.

وأوضح إخصائي الصحة العامة أن الخدمات الصحية الخاصة بمبادر "100 يوم صحة" تقدم بشكل محترف، كما أن المشرفين والأطباء داخل المبادرة يمتلكون كفاءات وخبرات متميزة.