تجديد حبس عصابة الاتجار في الآثار بمصر القديمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 12 متهما بالاتجار فى الآثار أثناء محاولتهم إتمام صفقة بيع بمصر القديمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بالتحفظ على المضبوطات وفحصها من خلال خبراء وزارة الآثار، لبيان ما إذا كانت حقيقية، والتحرى حول نشاطم الإجرامى.

وقال المتهمون فى اعترفاتهم إنهم يديرون صفحات وهمية بغرض عرض القطع الأثرية على الراغبين وبيعها لهم، وأمرت النيابة بالتحفظ على الهواتف وفحص الحسابات والمحادثات التى دارت بينهم.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تلاحظ تجمع مجموعة من الأشخاص أثناء قيام اثنين منهم بعرض قطعة حجرية يشتبه فى أثريتها.

وبالفحص واستبيان الأمر أمكن ضبط كل من (طرف أول "بائعين": شخصين) حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما قطعة حجريه يشتبه فى أثريتها.

و (طرف ثان "وسطاء": 5 أشخاص).. (طرف ثالث "مشترين": 5 أشخاص)

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الطرف الأول بسابقة تعرفهما على الطرف الثانى "الوسطاء" من خلال موقع "فيس بوك" وقيامهما بإيهامهم بعرضهم قطعة أثرية للبيع المضبوطة بحيازتهما وفى سبيل ذلك قام الطرف الثانى بالاتفاق مع مشترى للقطعة، وطلبوا منهم التقابل بمكان الضبط مع الطرف الثالث "المشترى" لإتمام عملية البيع.

وبمواجهة الطرف الثانى والثالث بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.