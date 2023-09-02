واشنطن بوست تبرز إعلان روسيا دخول صواريخ «سارمات» الخارقة حرب أوكرانيا

سلط مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على إعلان روسيا دخول صواريخ "سارمات" ذات القدرات القتالية الخارقة الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت كاتبة المقال كيلسي أبلز أن وكالة الفضاء الروسية أعلنت أن صواريخ سارمات والتي تتمتع بقدرتها على حمل العديد من الرؤوس النووية أصبحت الآن داخل الخدمة في الصراع الدموي الذي تدور رحاه بين القوات الروسية والأوكرانية منذ ما يربو على 18 شهرا.

ويشير المقال إلى أن إعلان وكالة أنباء "إنترفاكس"الروسية عن استكمال موسكو لجميع التجهيزات لدخول ذلك الطراز من الصواريخ ساحة المعركة في أوكرانيا يأتي بعد عدة أشهر من التوقعات أن تكون صواريخ سارمات جاهزة للاستخدام في الحرب كما أنه يأتي في أعقاب إعلان أوكرانيا أنها تستخدم صواريخ بعيدة المدى بإمكانها إصابة أهداف على مسافة 435 ميلا.

ويوضح المقال أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في تصريحات صحفية سابقة أن ذلك الطراز من الصواريخ بإمكانه إختراق أي منظومة صواريخ دفاعية.

ويلفت المقال إلى أن الإعلان عن نشر صواريخ سارمات من جانب روسيا يأتي أيضا في وقت أعلن فيه جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي أمس الجمعة أن القوات الأوكرانية بدأت في الأيام القليلة الماضية في تحقيق بعض المكاسب العسكرية بعد فترة طويلة من التعثر في ساحة القتال، موضحا أن أداء القوات الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية أثار مخاوف الدول الغربية حول قدرة أوكرانيا على تحقيق النصر.

وأوضح كيربي أن القوات الأوكرانية تمكنت من إحراز بعض التقدم على الجبهة الجنوبية من القتال واستعادة بعض المناطق جنوب منطقة زابورجيا.

ويتطرق المقال في سياق متصل إلى تطورات الحرب بين الطرفين على أرض المعركة حيث يشير إلى ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن القوات الروسية تمكنت من صد ثلاث هجمات أوكرانية على جسر القرم باستخدام الطائرات المسيرة.

ويوضح المقال في هذا السياق ما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية أمس الجمعة أن القوات الروسية قامت مؤخرا بإنشاء حواجز دفاعية تحت سطح الماء وأخرى فوق سطح الماء للحيلولة دون تعرض الجسر لأي هجوم والذي تمكنت القوات الأوكرانية من ضربه في يوليو الماضي.

وفي الختام، يسلط المقال الضوء على تصريحات روسية أمس الجمعة تؤكد أن أي منشآت عسكرية في أوكرانيا سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية بعد أن أعلن رئيس أوكرانيا فلودومير زيلينسكي أن إحدى كبريات شركات تصنيع السلاح البريطانية سوف تقوم بإنشاء مصنع لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا لتوفير العتاد العسكري اللازم الذي تحتاجه كييف لمواجهة الآلة العسكرية الروسية.