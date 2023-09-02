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السبت 02 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل 7 أشخاص مصابين في حادث سير لمستشفى ديرب نجم

ارشيفيه
ارشيفيه
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استقبل مستشفى ديرب نجم اليوم 7 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى- ديرب نجم.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى- ديرب نجم نطاق مركز ديرب نجم ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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