نقل 7 أشخاص مصابين في حادث سير لمستشفى ديرب نجم

استقبل مستشفى ديرب نجم اليوم 7 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى- ديرب نجم.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى- ديرب نجم نطاق مركز ديرب نجم ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.