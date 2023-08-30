الأركان الأوكرانية: اكتمال تدريب 20 ألف جندي في بريطانيا

أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن 20 ألف جندي أوكراني أكملوا تدريبهم في بريطانيا.

وأضافت هيئة الأركان في بيان "تلقى كل مجند أوكراني جميع التدريبات اللازمة والضرورية التي تخص الذخيرة والتدريب الجسدي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وقالت إنه تم إعطاء الجنود الأوكرانيين جميع ما يحتاجون خلال التدريب وفي القتال.

وأوضحت أنه تم إعطاء الجنود الأوكرانيين الزي الصيفي والزي الشتوي والأحذية والواقيات المضادة للرصاص والخوذ والنظارات والقفازات وحقائب ظهر ومعدات أخرى.

وتدعم بريطانيا أوكرانيا بصورة فعالة وجوهرية في مواجهة روسيا خلال الحرب.