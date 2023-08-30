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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طالبتين وإصابة ثالثة اصطدمت بهن سيارة بالقليوبية

إحدى الضحايا
إحدى الضحايا
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لقيت طالبتان مصرعهما وأصيبت ثالثة في حادث اصطدام سيارة بهم في منطقة أبو شنب بكفر حمزة مركز الخانكة خلال عبورهم الطريق في طريقهم للدرس بسبب السرعة حيث اصطدمت بهم سيارة ميكروباص مسرعة، وجرى نقلهم للمستشفى وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الضحيتين والتحفظ على سائق السيارة.

تحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثتي الضحيتين والاستعلام عن حالة المصابة.

تلقت أجهزة الأمن القليوبية بلاغًا بمصرع طالبتين وإصابة ثالثة نتيجة اصطدام سيارة بهم خلال عبور الطريق بمنطقة أبو شنب دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات وقوع الحادث بطريق ترعة الإسماعيلية أمام بنزينة كفر حمزه أما قرية أبو شنب مما أسفر عن مصرع سلمى علي نبيل أبو تريكة  15 سنة وتوفيت خلال تقديم العلاج لها وزينب مصطفى أبو النصر 16 سنة من قرية كفر حمزة وإصابة ثالثة بكسر في الذراع، وجرى نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى الخانكة التخصصي.

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