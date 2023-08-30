رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وفد برلمان شباب مصر

استقبل الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفد برلمان شباب مصر بقنا وهم بيشوي إسحق رئيس وحدة العلاقات العامة والمراسم ببرلمان شباب مصر، والمهندس ياسين ابوالفضل مسئول الميديا والاعلام وحملة بشبابها، سلوان خلاف عضو لجنة حقوق الانسان ،ومريم ميخائيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان شباب مصر،ومارينا ميخائيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي .



قدم الوفد التهنئة بأسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الي الدكتور احمد عكاوي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وبحث سبل التعاون المشترك مستقبلاً

وأشاد رئيس الجامعة باهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنشئة الشباب والاهتمام بقضاياه وبالدور الذى يلعبه برلمان شباب مصر كنماذج مشرقة للشباب الواع المثقف المهتم بمشاكل بلده ولدوره الفعال في رفع الوعى والانتماء لدى الشباب بقضايا وطنه وتصحيح المفاهيم المغلوطة

وتطرق الحديث الى تدشين حملة بشبابها في الآونة الأخيرة من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،والعملية التنظيمية داخل كل محافظة وبحث سبل التعاون المشترك في نجاح الحملة والتي تهدف الي تشجيع الشباب علي المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، ورؤية الحملة في تعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم علي المشاركة السياسية.