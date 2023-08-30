ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية 10 سفن ،بينما غادر 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40382 طن تشمل : 12100 طن علف بنجر و 6689 طن رمل و 8001 طن يوريا و 13592 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31978 طن تشمل : 4325 طن خردة و 3994 طن زيت طعام و 613 طن ابلاكاش و 3715 طن حديد و 15331 طن ذرة و 4000 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 854 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 346 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3066 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84108 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192562 طنًا .

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 2475 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5072 شاحنة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91635 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191412 طنًا .

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3786 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى و طنطا ، و عدد 2 وحدة نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 553 طن ) من القمح متجهه إلى امبابه ، بعد انتهائهم من تفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 525 طن ) أسمنت معبأ أبيض و شحنة تقدر بحوالي ( 13 طن ) قواعد خشبية قادمة من محافظة المنيا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4888 شاحنة في ميناء دمياط الجديدة.