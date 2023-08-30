«هشام رمضان» يحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية السادسة للحساب الذهني

كرم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، هشام رمضان محمد بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة الشهيد شريف حجاج مناع الرسمية لغات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، والحاصل على المركز الأول مكرر فى بطولة الجمهورية السادسة للحساب الذهنى.

البطولة نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، من خلال الأكاديمية الدولية لتدريب الحساب الذهنى.

وصرح "موسى" أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإكتشاف الموهوبين والمبدعين فى جميع المجالات.

وأشار إلى أهمية هذه المسابقات للطلاب في ضوء التشجيع والاهتمام بالنشء ووضعه في الإتجاه الصحيح من خلال الأخذ بأيديهم وتحفيزهم على إطلاق طاقاتهم الإيجابية ورفع قدراتهم الإبداعية نحو المستقبل ومواكبة تطورات العصر.

ووجه "وكيل أول الوزارة" حديثه إلى العالم الصغير بالاستمرار على هذا المستوى المتميز، متنبئًا له بمستقبل باهر وأن يكون أحد علماء جيله ويرفع اسم القاهرة عاليًا، كما حث باقى الطلاب على السعى وراء التفوق والتميز العلمى، فالعلم سلاح الأمم ومستقبلها.

كما هنأ موسى أسرته والإدارة التعليمية متمنيًا له دوام التميز والإبداع، وتعد البطولة جزء من برنامج تدريبي ومسابقة لتطوير مهارات الحساب الذهني والتفكير الرياضي للأطفال.

ويتكون البرنامج من ٨ مستويات، كل مستوى يحتوي على ١٢ جلسة تدريبية واختبار نهائي. يستخدم البرنامج أساليب تعليمية مبتكرة وممتعة، مثل استخدام الألعاب والأغاني والقصص والأفلام والتطبيقات، وشارك في البطولة أكثر من ٧٠٠ طالب من سن ٦ إلى ١٢ سنة.