تفاصيل.. البابا تواضروس يكلف الأنبا مرقس بإدارة شئون دير الأنبا برسوم

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تكليف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها بإدارة شؤون دير الأنبا برسوم ومتابعة جميع الإجراءات الرعوية الرعوية والمالية والإدارية الخاصة بالدير.

جاء ذلك القرار نظراً لما يعانيه الأنبا بيسنتي من مرض وعدم قدرته على إدارة شؤون الدير والإيبارشية وفق بيان الكنيسة.





وجاء نص القرار البابوي كالأتي:

"في إطار متابعية قداسة البابا لشئون إيبارشية حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد القديس الأنبا برسوم العريان يتم تكليف: نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها

بإدارة شئون دير الأنبا برسوم بالمعصرة والتعامل على كافة الإجراءات الرعوية الرعوية والمالية والإدارية وإرسال تقارير دورية لنا.



البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".





ووفي ذات السياق، يشار إلى أن قداسة البابا قد أصدر قرارًا بابوياً جديداً يُفيد بوقف جميع التوكيلات الصادرة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة.

وجاء في نص القرار: «بصفتي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس المجلس الملي العام وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس والممثل القانوني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس تقرر الآتي: إلغاء جميع التوكيلات بكافة أنواعها والتفويضات الصادرة من نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة وبالميلاد فؤاد عوض عربان عوض في جميع الإجراءات الناقلة للملكية كالتنازل».

وتابع البابا: «إلغاء كافة التوكيلات والتفويضات البنكية الصادرة من الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة الخاصة بحسابات الإيبارشية حلوان - مايو المعصرة - وتوابعها، وكذلك الحسابات الخاصة بالأنبا بيسنتي في كافة البنوك المصرية والبيع والهبة وكل التصرفات».



الجدير بالذكر أن هذا القرار يُعد القرار الثاني بخصوص الأنبا بيسنتي حيث أن قداسة البابا تواضروس الثاني قد أصدر قراراً العام الماضي ينص على وقف أي تعاملات مع نيافته إدارية أو مالية أو رعوية مع بداية سنة 2023، وتقوم اللجنة المالية بالمشاركة مع الأب الوكيل بتصريف أمور الإيبارشية بالبنود التالية حتى إشعار آخر؛ وذلك نظرا للظروف الصحية التي يمر بها الأنبا بيسنتي.



وعقب قداسة البابا تواضروس الثاني على هذا البيان خلال عظته الأسبوعية قائلا: "أحب أن أوضح أمر بخصوص الأنبا بيسنتى فى حلوان، الأنبا بيسنتى هو أسقف جليل، وله كل التقدير والاحترام، وظروفه الصحية التى تعرّض لها منذ عدة سنوات جعلته غير قادر على مباشرة ومتابعة الخدمة فى الإيبارشية، ومتابعة أحوالها وأحوال الآباء، وأيضًا المتابعة الرعوية والروحية في الإيبارشية."



