ضبط سائق أجبر الركاب على دفع أجرة أزيد من المقررة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات مقطع صوتى تم تداوله بشأن قيام سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بإجبار المواطنين على دفع تعريفة ركوب زيادة عن المقررة بأحد المواقف بالقاهرة).

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع صوتى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد قائدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بإجبار بعض المواطنين على دفع تعريفة ركوب زيادة عن المقررة بأحد مواقف "سيارات الأجرة" بمنطقة حلوان بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" ، وقائدها مقيم بدائرة بمركز شرطة الصف.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

