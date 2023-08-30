نائب محافظ البحيرة ورئيس المجلس القومي للمرأة يتابعان برامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

تابعت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة والوفد المرافق لها، مبادرة "هي صحة مصر" للكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك بمعهد الأورام بدمنهور وعيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدى.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالصحة العامة للمواطنين وذلك من خلال عدد من المبادرات الصحية ومنها المبادرة الرئاسية 100يوم صحة، والتى تولى اهتماماً بالغاً لدعم صحة المرأة ووقايتها من الأمراض وخاصة الوقاية من مرض سرطان الثدي الذي يعد من أخطر الأمراض التي تهدد حياة الملايين من النساء حول العالم، مشيرة الى أن المبادرة تشهد إقبال متزايد من المواطنين المترددين، حيث تم خلالها تقديم خدمات مجانية في صحة المرأة لعدد 33146 منتفعة زيارة أولى و188449 زيارة دورية وفى السمعيات لعدد 21991 والأمراض المزمنة وصحة الأم والجنين لعدد 9645.

كما أشادت الدكتورة مايا مرسى بالمبادرة الرئاسية " هي صحة مصر " للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التى قللت نسبة الوصول للمرحلة الثالثه والرابعة من سرطان الثدي كما أثنت على الجهود الحثيثة التى تقوم بها محافظة البحيرة فى ملف مواجهة زواج القاصرات والتسرب من التعليم وناشدت سيدات البحيرة بالعمل على نشر التوعية فى إطار حملة "بلدى أمانة " التي ينفذها المجلس بمختلف المحافظات للتصدى للشائعات، إيماناً بأهمية دور المرأة المصرية فى الحفاظ على الوطن.

وتوجهت نائب محافظ البحيرة ورئيس المجلس القومى للمرأة الى فندق دمنهور السياحى لتفقد مطبخ المصرية و الذى يعد " وحدة إنتاجية تتدرب فيها السيدات على إدارة المطابخ الكبري واستعدادات الولائم والحفلات لتشجعيهن على استخدام مهارات الطبخ في إنشاء مشروع صغير مدر للربح .

كما توجها الى مركز شباب الجرادات بمركز أبو حمص وقاما بمتابعة مأمورية إصدار بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات والتى أطلقها المجلس، بهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات والمعيلات والأرامل والفتيات لأول مرة، بدون أي غرامات تأخير بالمجان، وكذا تفقد المحاكاة البنكية (تحويشة في بنك).

ثم شهدت نائب محافظ البحيرة ورئيس المجلس القومي للمرأة ندوة بمركز شباب الجرادات وذلك على هامش افتتاحات مبادرات بلدنا أمانة والتى تضم استخراج البطاقات القومية ومبادرة 100مليون صحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ومبادرة تحويشة ولاقت حشد كبير من أهالى القرية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى، خالص الشكر والتقدير والامنتنان للقيادة السياسية المؤمنة بالمرأة المصرية والداعمة لها فى كافة المجالات والمساندة لوصولها لكافة المواقع القيادية وإعتبار تمكينها واجب وطنى وقدمت تحية شكر وتقدير للدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على دعمها وتعاونها الدائم بفرع المجلس بالمحافظة وتذليل كافة العقبات امامه لدعم وتمكين المرأة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، الانجازات التي تمت داخل المحافظة الخاصة بتمكين المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما أكدت أن كافة الجهود تتجه لتحقيق تكافؤ الفرص فى تولي المناصب القيادية، مشيدة بالدور الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة لتعزيز دور المرأة المصرية على المستوى المحلى والدولى وتحقيق رؤية مصر 2030، والتأكيد على دورها المحورى في التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة في الحياة العامة.

ثم اختتمت الجولة بحضور أمسية الأسرة المصرية المنفذة بسرادق كبيرة و تعرض رسائل الحملة باستخدام العروض الفنية و الفنون التراثية التي تتميز بها المحافظة وعروض الأراجوز والعرائس والتنورة والأغاني الوطنية.

حضر الجولة، كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور والمهندسة زكية رشاد مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومديرى مديريات الصحة والتضامن والشباب والرياضة.