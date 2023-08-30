نيابة كفر الشيخ تحقق في واقعة مقتل طبيب عظام على يد أبناء عمومته

تباشر نيابة مركزي كفرالشيخ والرياض، التحقيق في واقعة مقتل الدكتور كريم المرشدي، طبيب عظام مقيم بقرية الرصيف التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، متزوج ويعول طفل، والذي لقي حتفه، بطلق ناري من سلاح نارى "فرد خرطوش"، على يد أبناء عمومته، بسبب خلافات الجيرة؛ ليتم نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام؛ إذ توفى أثناء إجراء عملية جراحية داخل المستشفى، ويجرى نقله إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقى مركز شرطة الرياض بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية الرصيف التابعة لدائرة المركز، استخدم فيها سلاح نارى فرد خرطوش مما تسبب فى إصابة طبيب ،بطلق ناري في البطن ،وأصابة شقيقه، ثم وردت إشارة أخرى من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام بوفاة الطبيب داخل غرفة العمليات بالمستشفى متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور، شكل مدير إدارة البحث الجنائى بمحافظة كفر الشيخ، فريق بحث جنائى مكبر لكشف تفاصيل الواقعة والقبض على الجانى، حيث تبين من خلال الفحص الأولى أن الجثة لطبيب عظام يدعى "كريم السعيد شحاته المرشدي" 35 عام، طبيب عضام، وجرى إيداعها بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، فيما أصيب شقيقه "أحمد" 16 عام، بطلق نارى خرطوش وحالته العامة مستقرة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتفاصيلها، تحرر محضر بالواقعة.

وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها، وتم التصريح بالدفن.

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