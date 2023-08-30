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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. خالد سليم فى مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

المطرب خالد سليم
المطرب خالد سليم
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يحيى النجم خالد سليم وفرقته، حفلا غنائيا جديدا، فى الثامنة والنصف مساء غد الخميس، 31 أغسطس الجاري، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، فى إطار المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال شهر أغسطس.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال سليم الخاصة منها: "عيشنا قد إيه، وغايب عني، وكل نظرة، وأستاذ الهوى، ولكل عاشق وطن، ولسه كبير، واللي فات مات، وليالي سهرانة، وحتروح بدري ليه، وبلاش الملامة، وحلم عمري، وأنا حبيت، وعشمني، وعيش، وأربع حروف"، إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الطرب .

من جانبه أبدى خالد سليم سعادته بالمشاركة فى فعاليات المهرجان الصيفى، مؤكدا أن الأوبرا المصرية أحد أهم منارات الفن الجاد .

 

خالد سليم مسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية