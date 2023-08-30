الأردني عزيز مرقة بمهرجان القلعة لأول مرة وماريمبا نسمة عبدالعزيز في المحكى

تتوالى فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث يقام حفلان مساء الجمعة الأول من سبتمبر على مسرح المحكى.

ففى الثامنة مساء، تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، حفلا يتضمن بانوراما من الألحان العربية والغربية التى أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها: "شط إسكندرية، وأكدب عليك، وأنت عمرى، والدنيا ريشة فى هوا، واشكى لمين، وبتونس بيك، وديسباسيتو، والحلوة دى، وحارة السقايين، والبخيل وأنا، وسواح".

وفى العاشرة مساء يحل الفنان الأردنى عزيز مرقة وفرقته ضيفا على الفعاليات لأول مرة ليتغنى بمجموعة من أعماله التي حققت جماهيرية كبيرة بين الشباب والجيل الجديد منها: "ما في منك، ومجننانى، ومين قلك، وبنت الناس، وبحبك للسما، وبنت قوية، وضلك ابكى، ويا باى" وغيرها.

وتستمر فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، حتى ٧ سبتمبر المقبل، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.