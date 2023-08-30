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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدا.. افتتاح بطولة الجمهورية للشركات رقم 56 ببورسعيد

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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تنطلق غدا الجمعة فعاليات بطولة الجمهورية للشركات رقم ٥٦ والمقاومة فى بورسعيد خلال الفترة من ١ حتى ٣٠ سبتمبر ويشارك فيها ٢٢ ألف رياضى يمثلون ٢٢٠ شركة يتنافسون  فى ١٤٩ لعبة، ويحضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس حسن كامل رئيس الاتحاد الرياضى للشركات والدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الشركات المشاركة.

ويبدأ الافتتاح بطابور العرض من الكشافة المشاركة للشركات ثم كلمات افتتاح البطولة من المهندس حسن كامل واللواء عادل الغضبان.

بعد ذلك يتم إعلان افتتاح البطولة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يعقبها حفل عروض الفنون الشعبية.

عادل الغضبان عادل الغضبان محافظ بورسعيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى