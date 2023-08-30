مظاهرات مؤيدة للانقلاب وعودة الإنترنت في الجابون

خرجت مظاهرات كبيرة في الجابون تأييدا للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، العديد من الأشخاص في شوارع البلاد يحملون أعلام الجابون ويرددون هتافات مؤيدة للانقلاب.

ويأتي هذا فيما أفادت "رويترز" بأن الإنترنت عاد في البلاد بعد أن أعلنت الحكومة قطعه لمنع انتشار الدعوات إلى العنف.

وكان قد أعلن مجموعة من الضباط الكبار بالجيش الجابوني، بعد استيلائهم على السلطة، "إغلاق الحدود حتى إشعار آخر"، وسط سماع إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل.

وخلال ظهورهم على التليفزيون الرسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلن العسكريون إنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات".

وأكدت المجموعة المكونة من حوالي 12 عسكريا، أنها "قررت الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم، بسبب حوكمة غير مسئولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى"، لافتة إلى أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.

وقرر قادة الانقلاب في الجابون تعليق عمل وسائل الإعلام الفرنسية مؤقتا، وأثار القرار دهشة وعدم فهم وسائل الإعلام الفرنسية هناك، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.