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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

آخر جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأولى بالرعاية (صور)

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
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نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بالتعاون مع محافظة الغربية احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة، وذلك لتسليم 71 مشروعا تنمويا و22 كشك للفئات الأولى بالرعاية ضمن فعاليات مبادرة 600 ألف باب رزق، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية وبحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان والجهاز التنفيذي بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين.

كما قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني بإطلاق قافلة طبية تضم مختلف التخصصات، وذلك للكشف وصرف العلاج بالمجان لأهالي رأس الحكمة بمحافظة مرسى مطروح.

وفي محافظة الجيزة، سلمت جمعية الأورمان الخيرية ٤٥ كرسى متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء مركز العياط بالإضافة إلى توزيع كميات من اللحوم والمواد الغذائية عليهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

ويُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

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