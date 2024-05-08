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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة 15 بناية مخالفة ضمن الموجة 22 ومواجهة التعديات على أملاك الدولة بالعريش

تنفيذ الموجة 22 أزالات
تنفيذ الموجة 22 أزالات ومواجهة التعديات علي أملاك الدوله بال
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وجة الدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء باتخاذ كافة الاجراءات لحصر وازاله كل المباني الخارجة عن القانون   تنفيذا لتوجيهات رئاسه الوزراء الصادرة بشأن تنفيذ الموجة 22 أزالات ومواجهة التعديات علي أملاك الدوله وفرض هيبة الدولة وتنفيذ قوة القانون.

وعليه أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتشكيل فريق عمل من سكرتير عام المجلس والإدارة الهندسيه والمتابعه والأدارات المعنيه بمجلس مدينه العريش وذلك لحصر وأزالة التعديات حسب ما ورد من كل رئيس منطقه خدمات.

وقد تم اليوم الاربعاء نفيذ الموجة 22 وأزالة التعديات بدائرة قسم اول العريش برئاسه رئيس المدينه مدعومه بقوه أمنيه للتأمين من مديرية الأمن وقسم أول وبحضور كل من سكرتير عام المجلس ومدير الأداره الهندسيه ومهندس التنظيم وأقسام الأشغالات والأناره والتغيرات المكانيه بالمجلس حيث تم تنفيذ 15 حالة أزاله بدائره قسم أول بمناطق متفرقه في منطقة خدمات عاطف السادات والريسه وتتوالى أعمال اللجنة .

التعديات على أملاك الدولة اللواء أسامة احمد ع فش رئيس مركز ومدينة العريش رئيس مركز ومدينة العريش فرض هيبة الدولة محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مجلس مدينة العريش