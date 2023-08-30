الآثار: تشكيل لجنة لمعاينة تداعيات حريق مسجد هلال البيه الأثري بالدقهلية

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه بعد اندلاع الحريق مساء أمس، بمسجد هلال البيه الأثري الموجود بقرية كوم النور بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، قام، اليوم، العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، بتشكيل لجنة أثرية علمية هندسية من المجلس الأعلى للآثار لاستكمال أعمال معاينة المسجد و حصر التلافيات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة البدء في أعمال درء الخطورة تمهيداً لإجراء أعمال الترميم اللازمة للمسجد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أبو بكر أحمد المُكلف بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، في بيان، أن التحقيقات لا زالت جارية للوقوف على أسباب الحريق، والمعاينة المبدئية تُشير إلى احتمالية نشوبه بسبب ماس كهربائي، لافتاً إلى أن الحريق لم يُسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكان قد توجه، مساء أمس فور وقوع الحريق، الدكتور محمد طمان مدير عام آثار الوجه البحري وسيناء بالمجلس، على رأس لجنة أثرية علمية هندسية من المجلس لمعاينة الأثر وحالته الإنشائية حيث تبين تأثر السقف الخشبي للمسجد بالنيران والذي تم وضعه حديثاً خلال أعمال ترميم المسجد عام 2013، بالإضافة إلى تأثر الأبواب والشبابيك والمنبر الخاص به بالنيران.