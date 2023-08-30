ads
الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .
وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة عدد من الطلبات تنوعت بين طلب معلمة تلتمس نقلها إلى مدرسة كوم الضبع الإعدادية مراعاة لظروفها الصحية والاجتماعية ، ومواطنة بناحية كفر المصيلحة تلتمس الموافقة على نقل ابنتها من مدرسة الألسن الخاصة إلى المدرسة التجريبية المتميزة للغات والعرض عليه لاتخاذ اللازم وفقا للضوابط والقوانين  ، وكلف المحافظ المستشار القانونى بدراسة شكوى عامل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور يتضرر من قرار فصله، والعرض عليه ، فضلا عن صرف لحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفه الصعبة  .
وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى طلب مواطنة بحى غرب شبين الكوم تبلغ من العمر 24 عام مريضة بمرض مناعى مزمن وليس لديها مصدر للدخل ، وعلى الفور وجه المحافظ بإعداد خطاب لوزير الصحة بشأن حالتها المرضية لعمل اللازم كما أمر بصرف مساعدة مالية عاجلة لمساعدتها على تحمل نفقات العلاج ، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على متطلباتهم ووضع الحلول المناسبة ورفع العبء والمعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

IMG-20230830-WA0023
IMG-20230830-WA0023
IMG-20230830-WA0019
IMG-20230830-WA0019
IMG-20230830-WA0021
IMG-20230830-WA0021
IMG-20230830-WA0020
IMG-20230830-WA0020
IMG-20230830-WA0022
IMG-20230830-WA0022
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية حى غرب شبين الكوم شبين الكوم محافظ المنوفية