أجنبى يقتل آخر طعنا بسكين في مشاجرة بسبب خلافات بينهما بمدينة نصر

أقدم شخص أجنبي على قتل آخر طعنا بسكين فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما بمدينة نصر.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح طعنية إثر ادعاء مشاجرة، وبالانتقال وبسؤال المصاب اتهم (شخصا آخر "يحمل ذات الجنسية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها، وفى وقت لاحق تبلغ من المستشفى بوفاة المصاب متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.