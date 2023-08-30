دبلوماسي سابق: السودان مرحب به في مصر أي وقت

علق السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، على دلالات زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، لمصر، قائلا: إن العلاقات المصرية السودانية لا تحتاج إلى تركيز حول أهميتها والسودان مرحب به فى مصر فى أى وقت من الأوقات.

وأضاف حجاج، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن هناك تشاورا مستمرا على المستوى الرئاسى ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختلفة لحل الأزمة في السودان، لافتا إلى أن البرهان رأى زيارة مصر فى ذلك التوقيت ضرورية لوضع مصر فى الصورة لما يجرى على الأرض فى السودان وخاصة تدهور الأوضاع الإنسانية فى منطقة دارفور وانهيار البنية الأساسية.

وأكد حجاج أن مصر ملتزمة بوحدة أراضى واستقلال السودان وتقدم مساعدات إنسانية لها، لافتا إلى أن لقاء الرئيس السيسى مع البرهان سيثبت كيف تقوم الحكومة المصرية بالاتصال بالمنظمات الدولية لحشد الجهود لإعمار السودان، موضحا أن العمليات الإغاثية من أولويات الحكومة المصرية.