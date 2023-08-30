الجارديان: أوكرانيا تشن أكبر هجوم داخل العمق الروسي منذ بداية الحرب

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، داخل العمق الروسي مستهدفة عدة مناطق في غرب وشمال غرب روسيا، واصفا تلك الهجمات بأنها الأكبر منذ بداية الحرب بين الطرفين والتي اندلعت في أعقاب قيام موسكو بشن العملية العسكرية الخاصة هناك في أواخر فبراير من العام الماضي.

وأشارت كاتبة المقال هيلين سوليفان إلى أن القوات الأوكرانية قامت صباح اليوم الأربعاء بشن هجمات على مدينة بيسكوف الروسية والتي تقع بالقرب من الحدود مع لاتفيا وإستونيا، مستهدفة مطار بيسكوف وتمكنت من تدمير عدة طائرات نقل روسية بينما وردت تقارير تفيد بتمكن الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط عدد آخر من الطيارات المسيرة في المناطق الغربية من البلاد بعد أن قام الجانب الأوكراني باستهداف ستة مناطق في القطاع الغربي داخل العمق الروسي.

ويشيرالمقال في هذا السياق إلى ما ذكره ميخائيل فيديرنيكوف الحاكم الإقليمي لمنطقة بيسكوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن وزارة الدفاع الروسية تمكنت من صد هجمات جوية على مطار بيسكوف، كما قام بنشر مقاطع فيديو تظهر أعمدة من الدخان الكثيف ترتفع في السماء مع أصوات انفجارات عالية في الخلفية.

ويشير المقال إلى أن فيديرنيكوف أصدر أوامره في أعقاب تلك الهجمات بتعطيل حركة الطيران من وإلى مطار بيسكوف حتى تتمكن سلطات المطار من حصر الخسائر الناجمة عن الهجوم.

وينوه المقال إلى أن مدينة بيسكوف تقع في المنطقة الحدودية مع دولتين من دول الاتحاد الأوروبي وهما لاتفيا وإستونيا على مسافة ما يقرب من 800 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

ويضيف المقال أن الهجوم على بيسكوف يأتي في إطار سلسلة من الهجمات التي شنها الجانب الأوكراني داخل العمق الروسي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية إحباط العديد من الهجمات الجوية الأوكرانية فوق مناطق أوريول وبريانسك ورايزان وكالوجا، بالإضافة إلى العاصمة موسكو.

ويشير المقال إلى أنه من المرجح أن الهجمات الأوكرانية لم تتمكن من إلحاق خسائر إلا في مدينة بيسكوف فقط، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات فوق منطقة بريانسك وطائرتين أخريين فوق منطقة أوريول إلى جانب طائرة فوق كل من رايزان وكالوجا ومنطقة موسكو، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

ويلفت المقال إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها القوات الأوكرانية باستهداف منطقة بيسكوف حيث تعرضت المدينة لهجوم مشابه في مايو الماضي.

ويتطرق المقال في الختام إلى تطورات القتال بين الطرفين في ساحة المعركة حيث يشير إلى ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من تدمير أربعة زوارق حربية أوكرانية في البحر الأسود ليلة أمس الثلاثاء كانت تقل نحو 50 جنديا من قوات العمليات الخاصة.

