ads
الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو وماني يقودان النصر لاكتساح الشباب في الدوري السعودي

النصر والشباب
النصر والشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اكتسح فريق النصر نظيره الشباب، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، على أرض ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه إلى الفوز بتسجيل هدفين من ركلتي جزاء، بينما سجل ساديو ماني وسطان الغنام أهدافًا إضافيتين في الدقائق 13، 38، 40، و80 على التوالي.

وبهذا الانتصار، يحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، حيث فاز في مباراتين وخسر مبارتين، ونجح في تسجيل 10 أهداف واستقبل 4.

أما فريق الشباب، فيجد نفسه في المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد نقطتين فقط، بعد أن تعادل في مبارتين وخسر مبارتين، وسجل 3 أهداف واستقبل 9.

كريستيانو رونالدو ساديو ماني النصر الشباب الدوري السعودي