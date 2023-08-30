رونالدو وماني يقودان النصر لاكتساح الشباب في الدوري السعودي

اكتسح فريق النصر نظيره الشباب، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، على أرض ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه إلى الفوز بتسجيل هدفين من ركلتي جزاء، بينما سجل ساديو ماني وسطان الغنام أهدافًا إضافيتين في الدقائق 13، 38، 40، و80 على التوالي.

وبهذا الانتصار، يحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، حيث فاز في مباراتين وخسر مبارتين، ونجح في تسجيل 10 أهداف واستقبل 4.

أما فريق الشباب، فيجد نفسه في المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد نقطتين فقط، بعد أن تعادل في مبارتين وخسر مبارتين، وسجل 3 أهداف واستقبل 9.